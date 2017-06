To 16-årige idømt 1 års fængsel for vold og røveri

To 16-årige drenge fra Korsør er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 65-årig mand og et røveri.

Søndag den 12. marts modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om et overfald mod en 65-årig mand, der holdt parkeret i sin bil ved Lidl på Motalavej i Korsør.

Samme aften modtog politiet anmeldelse om røveri ved Kvartershuset på Motalavej.

Efterforskningen af de to anmeldelser førte til anholdelse og varetægtsfængsling af to lokale drenge, der på det tidspunkt begge var 16 år.

I går ved retten i Næstved blev begge kendt skyldige i volden og røveriet og idømt 1 års fængsel hver.

– Jeg er tilfreds med, at retten har fundet de tiltalte skyldige i vold og røveri. En sanktion på 1 års fængsel viser, at der ses med alvor på denne type kriminalitet, siger anklagerfuldmægtig Stephen Pedersen.