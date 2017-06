57-årig fundet blødende i opgang – 82-årig mand anholdt

En 57-årig mand blev torsdag eftermiddag bragt til behandling på sygehuset efter han var blevet stukket ned med en kniv i en lejlighed på Kløverstien i Holbæk. En 82-årig mand er anholdt i sagen.

Klokken 15.23 modtog politiet via 112 en melding om et overfald, hvor en kvæstet mand var fundet i en trappeopgang på Kløverstien. Politiet og en ambulance blev straks sendt til stedet, hvor de fandt en 57-årig mand fra Jyderup med kvæstelser på arme og kroppen. Han havde mistet en del blod og blev i kritisk tilstand bragt til behandling på Holbæk sygehus.

Politiet fandt frem til en anden opgang, hvor der hos en 82-årig mand også var blodspor. I hans lejlighed fandt politiet en blodig køkkenkniv og den 82-årig blev anholdt som mistænkt for overfald på den 57-årige mand.

Den foreløbige efterfoskning viser, at den 57-årige i spirituspåvirket tilstand havde henvendt sig hos den 82-årige i hans lejlighed. De var kommet i klammeri inde i lejligheden, hvorefter den 82-årige tilsyneladende havde stukket den 57-årige med køkkenkniven.

Den 82-årige har overnattet i et arresthus, idet politiets jurister fredag vil afgøre, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det 57-årige offer er meldt uden for livsfare og skal afhøres nærmere for at få klarlagt de nærmere omstændigheder i sagen.