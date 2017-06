Politiet opretter særlig efterforskningsgruppe: Vil stille fodboldbøller til ansvar for vold mod politifolk

Nu sætter Københavns Politi massivt ind på at få opklaret vold mod betjente i forbindelse med pokalfinalen mellem Brøndby og FC København Kristi Himmelfartsdag.

Det kom til voldsomme optøjer, da store grupper af fans forsøgte at komme i kamp med hinanden både før, under og efter kampen, og der blev skjult jernstænger på stadion og forsøgt væltet et hegn.

Der blev der også begået hærværk og vold mod politiet.

I alt efterforskes 35 sager om vold eller trusler om vold mod tjenestemænd i funktion – såkaldte § 119-sager. Heraf er minimum 20 betjente blev ramt af stenkast, spark eller slagvåben. Motorcykelbetjentene, der beskyttede fan-optogene, blev desuden udsat for hærværk mod deres køretøjer og måtte flygte fra stedet for at undgå yderligere skade. Det viser politiets opgørelse over sager opstået i relation til kampen, der også omfatter § 245 (grov/kvalificeret vold), § 134 (maskeringsforbud), § 291 (hærværk), m.m.

Massiv efterforskningsindsats sat i gang

Københavns Politi ser med stor alvor på sagen og har derfor nedsat en særlig efterforskningsgruppe i Afdelingen for Lokal Efterforskning, der får til opgave at tage sig af sager opstået i forbindelse med kampen – herunder sager om vold mod politipersonalet. Der vil i efterforskningen være særskilt fokus på anvendelse af respektpakkens bestemmelser.

ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi siger:

– Det er fuldstændigt uacceptabelt, at der bliver brugt jernstænger og kastet med sten, flasker og sågar sæder mod betjente, som er på arbejde for at sikre, at de mange fans kan nyde en kamp afviklet i god stemning. Det overskrider enhver grænse for tolerabel opførsel, og det er mange år siden, at det var nødvendigt for politiet med magt at skulle sikre, at en kamp overhovedet kan fløjtes i gang, siger ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi og fortsætter:

– Ingen skal være i tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at stille gerningsmændene til ansvar for disse vanvittige angreb på vores betjente, som ydede en fantastisk indsats. Vi efterforsker for fuld kraft og vil tage alle redskaber – herunder respektpakken – i brug. Man skal vide, at det ikke er uden konsekvenser at kaste med sten mod politiet – det gælder uanset om, man autonom eller fodboldbølle. Så gerningsmændene kan godt begynde at se frem til besøg af os – det vil vi i hvert fald lægge mange efterforskningskræfter i, siger Peter Dahl.

Ifølge Københavns Politi er der 35 sager om vold mod tjenestemænd i funktion i forbindelse med kampen, der kan straffes med bøde eller fængsel i op til 8 år.

Indtil videre er 12 personer sigtet for vold mod tjenestemænd i funktion, og 2 personer er varetægtsfængslet i sagerne.