Kvindelig bilist endte på marken – var måske påvirket af kokain

Onsdag eftermiddag omkring kl.13.45 kørte en 22-årig kvinde fra Næstved galt på Gisselfeldvej ved Haslev.

Kvinden kom kørende mod syd, da mistede kontrollen over bilen, som rullede rundt og havnede på en mark.

En patrulje kom hurtigt til stedet og fik afmærket ulykkesstedet.

I kvindens tegnebog fandt patruljen en pose med en mindre mængde kokain, og hun blev efterfølgende testet for eventuelt indtag af euforiserende stoffer.

Det viste sig også, at hun var frakendt førerretten, så ud over besiddelse af euforiserende stoffer blev hun også sigtet for manglende førerret.