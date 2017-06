Debat: Send eleverne ud i virkeligheden

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Send eleverne ud i virkeligheden

Heldigvis går det igen den rigtige vej de fleste steder her på Sjælland, og det mærkes også i mange af vores lokale bygge- og entreprenørvirksomheder. De får hele tiden brug for flere medarbejdere, og derfor er det nødvendigt, at vi får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Men det sker desværre ikke af sig selv.

Vi kan åbne flere unges øjne for de mange karrieremuligheder en erhvervsuddannelse giver, ved at folkeskolerne samarbejder med lokale virksomheder og sender eleverne ud i virkeligheden. Under ”Åben Skole” kan de unge blandt andet besøge virksomheder og byggepladser, og lære om hvordan fagene i skolen kan bruges konkret i byggesektoren.

Dansk Byggeris medlemsvirksomheder står klar til at modtage de unge. Flere er endda villige til at ”adoptere” en folkeskoleklasse. Nu har vi brug for, at Næstved Kommune fjerner et par sten på stien ved at sørge for transport og sikkerhedsudstyr.

Det ville også være oplagt at udnytte Campus Næstved til konceptet ”Skolen på byggepladsen”, hvor grupper af folkeskoleelever med jævne mellemrum kommer forbi og lærer om byggeriets forskellige faser og modtager undervisning på byggepladsen. Der er gode erfaringer med dette flere steder i landet – fx det nye rådhus i Middelfart, der haft utallige skoleklassebesøg. Der er langt mellem projekter i den størrelse i Næstved. Normalt vil man opstille en container på pladsen, men måske kan der blot lånes et lokale på Rådhuset lige ved siden af.

Det er meget positivt, at Næstved er vært for Skills Denmark i 2019. Men vi skal i gang allerede nu med at skaffe arbejdskraft til bygge- & anlægsvirksomhederne i kommunen – ellers forsvinder arbejdspladserne ud af kommunen.

Jesper Toftegaard Andersen

formand for Dansk Byggeri Sjælland

Profilbuen 2

4700 Næstved