Et vidne kvikt vidne var i nat årsdag til, at politiet kunne tage en tyv på fersk gerning.

Vidnet så lidt over et i nat, at der gik en mand rundt på et byggeområde ved Slagelse Sygehus, hvor det så ud som om, at han stjal værktøj fra en bygning, der var under opførelse.

Kort efter var en politipatrulje på stedet, og ganske rigtigt fandt de en 30-årig mand, der var i gang med at stjæle værktøj. Han blev anholdt og sigtet for forsøg på tyveri.