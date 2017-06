Lidl: Nu skal det være slut med indkøbsposer af plastik

Som den første butikskæde i Danmark har Lidl besluttet af fjerne plastikindkøbsposer fra alle danske Lidl-butikker.

Plastikindkøbsposerne udfases i samtlige af Lidls danske butikker næste år, og allerede fra september 2017 begynder Lidl at indfase FSC-certificerede papirsposer som alternativ til plastikindkøbsposerne.

De seneste år har der været en del fokus på, at plastikposer ikke er naturligt nedbrydelige og dermed har en negativ påvirkning på miljø og dyreliv. I flere lande som Italien, Frankrig og i den amerikanske delstat Californien har man indført forbud mod plastikposer for at undgå, at plastikposerne ender i havet og i naturen på landjorden.

Og nu vil Lidl altså udfase plastikindkøbsposer totalt fra butikkerne.

I Europa forbruges samlet set 100 milliarder plastikindkøbsposer om året, svarende til at alle 500 millioner indbyggere hver især bruger ca. 200 plastikindkøbsposer årligt.

– I Lidl har vi stort fokus på den måde, vi påvirker miljøet, og vi ønsker ikke, at vores plastikindkøbsposer risikerer at ende i naturen, hvor de er til gene for dyreliv og miljø. Problematikken vedrørende plastik i naturen og havene er et emne, som debatteres globalt, og vi oplever også, at vores kunder interesserer sig meget for alternativer til den klassiske plastikindkøbspose. Vi ønsker at tage ansvar og inspirere til alternative muligheder til plastikindkøbsposerne, og derfor har vi i Lidl Danmark valgt at tage skridtet fuldt ud og helt fjerne plastikindkøbsposer i alle vores butikker, forklarer Tina Kaysen, der er CSR-Ansvarlig i Lidl Danmark.

Dagligvarekæden satser på, at alle plastikposer er udfaset næste år. På årsbasis betyder det, at Lidls tiltag sparer naturen for over 10 millioner plastikindkøbsposer med en samlet vægt på ca. 300 tons.

Udover papirsposer, vil Lidls kunder også kunne bære varerne hjem i genbrugelige shoppingbags eller bæredygtige muleposer.