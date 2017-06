Kundby-pigen anker dom: Vil frifindes

Pigen fra Kundby vil frifindes og derfor har hun nu valgt at anke dommen til landsretten. Det skriver dr.dk.

Den 17-årige pige fra Kundby blev den 18. maj idømt en straf på seks års fængsel for forsøg på terror mod Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole Carolineskolen i København. Dommen faldt ved byretten i Holbæk.

Statsadvokaten har allerede anket dommen for at få landsretten til at tage stilling til, om pigen skal idømmes forvaring, i stedet for de seks års fængsel, som hun blev idømt i byretten.