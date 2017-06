En 29-årig mand fra Korsør er blevet idømt fængsel i otte måneder for at have blottet sig over for flere kvinder.

Dommen faldt i går i retten i Næstved, hvor den 29-årige blev dømt for at have blottet sig for tilfældige forbipasserende kvinder i Korsør og Slagelse ikke mindre end 15 gange i perioden fra september 2015 til september 2016.

Den 29-årige har erkendt de fleste forhold og har modtaget dommen.