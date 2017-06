Klokken 00.30 i nat fik politiet et tip om, at styrmanden på et litauisk skib, der var på vej nordpå i Storebælt, var beruset.

Skibet blev derfor bedt om at ankre op ud for Korsør. Da politiet kom ombord, blev styrmanden alkometertestet til en del over det tilladte.

En læge, der fulgtes med politiet, tog en blodprøve, som nu skal undersøges i laboratoriet for at fastslå den endelige promille.

Styrmanden blev anholdt og sigtet efter søloven, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.