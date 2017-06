Tyve stjal 3500 krysantemombomber fra tidligere militærdepot

Omkring 3500 livsfarlige krysantemombomber er blevet stjålet under et indbrud i et tidligere militærlager i Dragerup Skov ved Holbæk.

Mandag eftermiddag klokken 14.33 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at der havde været indbrud i et tidligere militærlager i Dragerup Skov, som nu blev benyttet af et privat firma til at opbevare fyrværkeri.

Fra stedet er stjålet fyrværkeribatterier og krysantemumbomber svarende til fire paller eller til to fyldte varebiler.

Tyveriet er sket af to omgange, idet det første tyveri, var sket mellem 2. maj og 2. juni. Dette tyveri var ikke blevet anmeldt til politiet. Ved den lejlighed var stjålet 3-4 kasser fyrværkeri. Det andet tyveri skete på et tidspunkt mellem fredag og mandag – altså i løbet af pinsen. I alt er der blevet stjålet 30 kasser med hver et stk. stort batteri og ca. 3500 luftbomber – krysantemombomber.

En dør var blevet brudt op til stedet og efter det første tyveri havde man udvedret skaden. Men i forbindelse med tyveriet i pindsen, var døren så blevet brudt op igen.

Politiet advarer på det kraftigste mod det brug af fyrværkeriet, der er farligt at bruge i ukyndiges hænder.

Politiet modtager meget gerne henvendelser fra borgere, der har hørt eller set noget til den stor mængde fyrværkeri. Politiet kan kontaktes på telefon 114.