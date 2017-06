Mandag eftermiddag kort efter klokken 17 modtog politiet en anmeldelse om noget tumult på Bøtøvej i Marielyst.

Det viste sig at være tre mænd, der var raget uklar om deres gensidige opførsel i trafikken. Det var en 38-årig mand fra Stubbekøbing, en 58-årig mand fra Toreby og en 47-årig mand fra Toreby.

Politiet fik skilt kamphanerne ad, men den 47-årige nåede at sparke en bule i en bil. Han blev derfor sigtet for hærværk, og de blev alle tre sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.