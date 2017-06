Sensation: Helsingør skal spille i Superligaen

Efter 120 minutter kunne FC Helsingørs spillere, trænere og officials kaste sig om halsen på hinanden og glæde sig over, at Helsingør i næste sæson spiller i landets bedste række.

Helsingør havde godt styr på store dele af 1. halvleg og det kunne allerede være blevet til mål for nordsjællænderne efter blot syv minutter, hvis altså ikke lige Viborgs målmand var på plads og afværgede.

Mange chancer var der ikke til de to hold i første halvleg og først et kvarter inde i 2. halvleg kom første mål på lystavlen da Tobias Christensen sendte bolden i hjemmeholdets net til 1-0 og Helsingør på Superligakurs.

Men i 83. minut lykkedes det Viborg at udligne til 1-1 da Søren Reese sendte bolden forbi Helsingørs målmand Bruhn. Så var Viborg tilbage, men da dommeren fløjtede kampen af var stillingen fortsat uafgjort og det betød, at den skulle ud i forlænget spilletid.

Det var tydligt, at det var Viborg, som havde kræfterne. Der gik da også blot et par minutter, så var holdet foran 2-1 da Mikkel Vestergaard headede til et indlæg fra Christian Sivebæk.

Helsingør kan uden tvivl takke Bruhn for, at det ikke lykkedes Viborg at sætte trumf på, da han forhindrede Jung-Bin Parks langdistance skud i at gå ind.

Med ti minutter tilbage af den forlængede spilletid lykkedes det så Helsingør at udligne til 2-2 på et mål af André Riel.

Hjemmeholdet havde ikke mere at byde på og med 1-1 i den første play-off kamp er Helsingør klar til Superligaen, mens Viborg må en tur ned i 1. division.