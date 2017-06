Fredag aften ved 17.30-tiden blev en mand skudt af politiet ved Tivoli i København.

Episoden fandt sted i forbindelse med en anden politiforretning og her truede manden med et skydevåben, hvilket fik en af betjentene til at afgive skud mod manden, der efterfølgende blev kørt til behandling på et sygehus.

Der blev afgivet flere skud.

Episoden fandt sted i krydset H.C. Andersens Boulevard og Stormgade i det centrale København.

Han vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhør in absentia, sigtet for vold mod tjenestemand.

På et pressemøde senere på dagen oplyste ledende politikommissær ved Københavns Politi Peter Dahl, at der ikke var tale om en terrorrelateret episode, ligesom der ifølge politiet ikke er noget, som indikerer, at der skulle være flere gerningsmænd.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed søger vidner

Skudepisoden skal nu undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som i den forbindelse gerne vil tale med vidner til episoden. Den Uafhængige Politiklagemyndighed kan kontaktes på telefon 4178 3535 eller pr. e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.