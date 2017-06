Bageri havde mus: Nu skal brød solgt i flere Rema 1000-butikker kasseres

Rema 1000-kunder på store dele af Sjælland skal nu smide deres bagværk ud efter der er blevet konstateret mus hos Bagergården i Holbæk.

Bagergården har leveret brødet til i alt 24 Rema 1000 butikker

På grund af mus i bageriet er der risiko for, at bagerbrødet er blevet forurenet, hvilket gør at brødet er uegnet til konsum.

Brødet, som kan være forurenet er fremstillet i perioden 10. – 31. maj og omfatter følgende produkter: Kanelsnegl, tebirkes, pizzasnegl, trekornsbrød, mørk maltbrød, ølandshvedebrød, skagensbrød, skagenstykke, mørkt maltstykke, håndværker, trekornsstykke, spanskstykke, fuldkornsbolle, chokoladebolle, grov birkes, protein sandwichstykke, kagemand.

Fødevarestyrelsen råder til, at man kasserer brødet eller lever det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Dokumentation: Se listen over alle Rema 1000 butikker hvor det tilbagekaldte brød er blevet solgt (eksternt link)