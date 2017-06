Hornsrock – Hornsherreds hyggeligste havefest

I eftermiddag åbner Hornsrock op for tre dage med musik på Fjordlandsskolens arealer på Selsøvej 16 i Skibby.

Festivalen byder bl.a. på Junkyard Drive, Mother Mersy, Gas & Vand, Sticky Fingers, The Blue Buzz, Møllers Blues Band og Money for Nothing.

At Hornsrock også kaldes ‘Hornsherreds hyggeligste havefest’ er ikke uden grund, for udover at man kan hygge sig med god musik og vennerne, så er det en festival for hele familien. Man har nemlig også tænkt på børnene, der bl.a. kan boltre sig i hopperborg, lege med sumodragter eller deltage i andre børneaktiviteter.

Billetter kan bl.a. købes på nettet og i indgangen. Søndag er der gratis adgang for alle.

Hele programmet kan ses på www.hornsrock.dk.