Aldi lukker 32 butikker

Kampen om kunderne er hård. For en måned siden meddelte Dagrofa at man lukkede Kiwi-kæden. I dag meddeler den tyske kæde Aldi så, at man lukker 32 butikker over hele landet.

Meddelelsen om lukningen kom samtidig med, at Aldi præsenterede årsregnskabet for 2016, som viste et negativt resultat på 243 mio. kr. – der godt nok er en forbedring på 54 mio. kr. i forhold til året før. Til gengæld er der øget toplinje med en omsætningsstigning på 2,5 % svarende til netto kr. 90 mio. Nettoomsætningen i 2016 er 3,664 mia. kr.

– Vi tror stadig på vores forretningskoncept: Høj kvalitet til lave priser og høj ansvarlighed. Vi erkender, at vi skal give vore kunder en bedre indkøbsoplevelse, end vi har gjort hidtil. Ellers er man i dag ikke en relevant discountkæde, siger ALDIs direktør for kvalitet, CSR og kommunikation

Thomas Bang og fortsætter:

– Vi lytter til vores kunder, og vil gerne give dem en bedre kundeoplevelse. Derfor lukker vi ned for de små og utidssvarende butikker, og åbner nye, store og moderne butikker. Derfor er vi også på vej med en moderniseringsplan for 2017/18 med konkrete tiltag, som vi glæder os til at løfte sløret for meget snart, fortæller Thomas Bang.

På Sjælland og øerne drejer det sig om følgende 14 butikker:

VESTEGNEN

ALDI Greve Strand

Sidste åbningsdag: den 24 juli 2017. Adresse: Hundige Strandvej 192-194, Greve Strand

ALDI Brøndby Strand

Sidste åbningsdag: den 26 juni 2017. Adresse: Brøndby Strand centrum 41, Brøndby St.

ALDI Herlev

Sidste åbningsdag: den 17 juli 2017. Adresse: Stationsalleen 46, Herlev

ALDI Måløv

Sidste åbningsdag: den 17 juli 2017. Adresse: Klakkebjerg 8, Måløv

NORDSJÆLLAND

ALDI Frederiksværk

Sidste åbningsdag: den 10 juli 2017. Adresse: Kirkegade 15, Frederiksværk

ALDI Gilleleje

Sidste åbningsdag: den 24 juli 2017. Adresse: Gilleleje Hovedgade 6A, Gilleleje

ALDI Kokkedal

Sidste åbningsdag: den 19 juni 2017. Adresse: Holmegårdscenteret, Højengen 12, Kokkedal

MIDTSJÆLLAND

ALDI Jyderup

Sidste åbningsdag: den 3 juli 2017. Adresse: Jyderup Stationscenter, Skarridsøgade 35D, Jyderup

ALDI Ringsted

Sidste åbningsdag: den 26 juni 2017. Adresse: Søndervang 1, Ringsted

ALDI Dianalund

Sidste åbningsdag: den 31 juli 2017. Adresse: Torvet 34, Dianalund

ALDI Borup

Sidste åbningsdag: den 10 juli 2017. Adresse: Borup Center, Hovedgaden 60, Borup

STORKØBENHAVN

ALDI Bremensgade, København S

Sidste åbningsdag: den 19 juni 2017. Adresse: Bremensgade 77-79, København S

ALDI Heimdalsgade, København N

Sidste åbningsdag: den 26 juni 2017. Adresse: Heimdalsgade 39, København N/p>

ALDI Howitzvej, Frederiksberg

Sidste åbningsdag: den 3 juli 2017. Adresse: Howitzvej 2 /Falkoner Alle, Frederiksberg