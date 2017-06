27-årig overfaldet og slået af fire mænd på knallerter

En 27-årig mand blev i nat kort før klokken 01.30 antastet af fire mænd på to knallerter på Gørtlergade i Slagelse.

De fire mænd blokerede den 27-årige vej ved at køre rundt omkring ham i cirkler, hvilket fik ham til at spørge dem, hvorfor de dog gjorde det. Efter en kort ordveksling, kørte den ene knallert ind i hans ben, hvorefter passageren sprang af og greb fast omkring den 27-åriges hals med sin ene hånd. Samtidig sprang passageren på den anden knallert også af, og gav den 27-årige et slag med knyttet hånd i hovedet.

Herefter kørte de fra stedet i høj fart ad Torvegade og videre ad Smedegade og videre i ukendt retning.

De fire mænd beskrives alle som af anden etnisk oprindelse end dansk, og personen, som slog den 27-årige, var ca. 180-185 cm høj, kraftig af bygning og iført sort jakke. Han havde mellemlangt hår og et markeret, men tæt trimmet fuldskæg.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have oplysninger til episoden.