I dag slår Tivoli portene op med rekord mange nyheder

Der er masser af nyheder når Tivoli i dag slår dørene op til en ny sæson.

Der bliver premiere på ny virtual reality-oplevelse i rutschebanen Dæmonen, hvor Tivoli som de første i Skandinavien tilbyder gæsterne nye digitale oplevelser. Tivoli får et 375 m2 stort eksotisk Orangeri med palmer og musikscene ved søen. Der er premiere på den internationalt berømmet kunstner Olafur Eliassons 33 lamper i Haven, Cakenhagen på Perlen samt nye restaurantkoncepter. Antallet af årets fyrværkeriopvisninger fordobles, og gæsterne kan se frem til over 250 livekoncerter. Det og meget mere afsløres, når Tivoli åbner i dag med nyt påsketema, der bl.a. byder på over 3000 påskeliljer.

– Det er vigtigt for os, at vi hele tiden fornyr os og løbende udvikler Tivoli til glæde for gæsterne. I denne sæson har vi bygget et stort Orangeri med musikscene, og så digitaliserer vi Dæmonen, så det bliver en virtual reality-oplevelse, og ikke mindst får vi fast onsdagsfyrværkeri fra maj. Sammen med nye ambitiøse madkoncepter og forlystelsesnyheden Astronomen til de mindre gæster skal det alt sammen være med til at cementere vores strategi om at blive en helårsvirksomhed, der er mindre påvirkelig for vejrets luner, siger Tivolis administrerende direktør Lars Liebst.

Programmet for idag ser således ud:

10.45: Tivoli-Gardens Band spiller sommersæsonen 2017 i gang ved Hovedindgangen

11.00: Dosseringens Vuggestue, Rasmus Klump & Flora åbner Tivolis sommersæson 2017

11.00: Blomstermarker ved Pantomimeteatret og Slotspladsen

11.00 – 15.30: Påskejagt – Find-5-Rigtige, billet købes i billethusene

11:30: Officiel åbning af Dæmonen VR version af Spamalot holdet

11.30, 13.15 & 14.30: Påskefest med Rasmus Klump, Plænen

13.00, 15.00, 16.00 & 17.00: Fiskefodring i Akvariefoyeren

13.45: Tivoli-Gardens Parade

15.15: Simon Juls Påskeslabberas, Plænen

16.00: Tivoli-Gardens Strøgparade fra Rundetårn til Tivoli

16.00: Påskejagt – Find5Rigtige: Flora og Rasmus Klump

17.00: Den grimme Kylling, Pantomimeteatret

18.30: Pjerrot går i Søvne, Pantomimeteatret

19.00 & 21.30: Mick Øgendahl, Glassalen

20.00: Den uheldige Frier, Pantomimeteatret

20.00: Spamalot, Koncertsalen

21.45: Tivoli Illuminationer

23.00: Åbningsfyrværkeri fra Koncertsalens tag