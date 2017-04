Stor aktion mod hashhandel: Politiet har anholdt HA’er og beslaglagt penge, Harley og politiuniformer

Københavns Politi slog i dag til mod Hells Angels i en større aktion, der bl.a. omfattede ransagninger af 21 lokaliteter.

Ét fuldgyldigt medlem af Hells Angels er blevet anholdt i forbindelse dagens aktion, der havde til hensigt at finde bagmænd til hashhandel i Pusherstreet på Christiania.

Københavns Politi oplyser, at man under dagens aktion har beslaglagt 755.000 kroner, fire biler, en ny Harley Davidson motorcykel, en pistol, en signalpistol, en peberspray, 3 kg hash, 1000 joints, guldringe, fire politiskjorter, en politijakke og en politiregnjakke.

Aktionen startede klokken 9.30 hvor politiet slog til mod en lang række adresser i Københavnsområdet. Et af stederne var Hells Angels klubhus i Siljangade på Amager. 15 personer blev anholdt – her i blandt et fuldgyldigt medlem af Hells Angels. Københavns Politi vurderer, at 8 mænd i alderen 19 – 55 år vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen torsdag i Byrettens afdeling på Nytorv I København. Her vil Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.

– Det er vores opfattelse, at vi via en målrettet efterforskning, hvor vi har fulgt pengene fra hashsalget i Pusherstreet til et ledende medlem af Hells Angels, har ramt både salgs- og leverandørleddet i Pusherstreet hårdt. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi med dagens aktion rammer de kyniske bagmænd. Vi går efter både købere, sælgere og leverandører, men det er klart, at vi altid er glade for at ramme helt ind i hjertet af hashandelen, siger ledende politiinspektør Poul Kjeldsen.

Personerne der fremstilles i grundlovsforhør sigtes alle for overtrædelse af straffelovens § 191, der har en strafferamme på op til ti år, idet de efter politiets opfattelse har virket i en professionel og hierarkisk opbygget organisation, som i en periode har solgt flere hundrede kilo hash i Pusherstreet.

– Det er vores opfattelse, at det fuldgyldige medlem af Hells Angels fungerede som overordnet leder af en professionel og hierarkisk opbygget organisation og sagen viser igen, at voldsparate personer fra rockermiljøet er en del af den organiserede og utryghedsskabende hashandel i Pusher Street på Christiania, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen, Afdeling OC, Københavns Politi.