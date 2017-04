Ung mand nægtede at betale 1500 kroner for taxa-tur

Lørdag morgen kort før klokken fem blev en politipatrulje kaldt til Søholm i Sorø, hvor en taxachauffør og en kunde ikke var helt enige.

Kunden – en 18-årig lokal mand – var blevet kørt fra København til Sorø, en tur der løb op i mere end 1.500 kroner og det ville den unge mand ikke betale. I stedet var han blevet temmelig voldsom.

Da politiet kom frem og bad den 18-årige fortælle sit navn blev han endnu mere ophidset og kaldte den ene betjent nedsættende ting om dennes seksuelle orientering.

Det endte derfor med, at taxakunden blev lagt i håndjern og da han boede i nærheden, blev hans forældre kontaktet, og moderen betalte taxaregningen. Men det fik ikke den unge mand til at falde til ro. Han blev i stedet endnu mere aggressiv og endte med at måtte overnatte i detentionen, så han kunne falde til ro.

Han blev løsladt igen lørdag over middag.