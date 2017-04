Se billederne: Stationspladsen i Hedehusene indvies

Lørdag blev Stationspladsen i Hedehusene indviet.

Ved indvielsen talte borgmester Michael Ziegler og som underholdning var der bl.a. sørget for gymnastikopvisning, gospel koncert, børnekoncert m.m.

Det er Juul Frost arkitekter, der har stået for tranformeringen af pladsen og arkitektfirmaet mener selv, at man har skabt “et sammenhængende byrum, der først og fremmest er et rum for mennesker og hverdagsliv”.

Mange mennesker var mødt op for at deltage i indvielsen.

