38-årig kørte hasarderet: Politiet satte efter Mercedes Benz

Kort før klokken 21 søndag aften opdagede en politipatrulje en Mercedes Benz, som kørte hasarderet i Birkerød i Nordsjælland.

Bilen var desuden forsynet med forkerte nummerplader, så patruljen beslutte sig for at eftersætte. Herefter gik de med høj hastighed ad forskellige veje i Birkerød i et kvarters tid, indtil bilen forulykkede på Rolighedsvej da den påkørte en hæk.

Bilens fører – en 38-årig mand – flygtede fra bilen, men en betjent var hurtige og fik stoppet og anholdt ham.

Manden blev taget med til stationen hvor han fik udtaget blodprøve til nærmere undersøgelse. Manden er sigtet for en lang række lovovertrædelser som spirituskørsel, kørsel uden førerret og en række færdselslovsovertrædelser.