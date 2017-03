Politiet i aktion mod rockere: flere anholdt

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi slog i dag til mod flere tilholdssteder for kredsens rocker- og bandegrupperinger. Aktionerne har foreløbig ført til seks anholdelser, oplyser politiet

– På baggrund af efterforskning og vores operative politiindsats har vi i dag foretaget flere ransagninger, hvor adresserne indgår i den verserende konflikt mellem personer med forbindelse til Mongols og personer med forbindelse til Satudarah. De har i den senere tid stået for flere hændelser og har skabt uro blandt borgerne i Nykøbing Falster og Sakskøbing. Senest førte en episode den 28. marts til, at vi anholdte syv personer, der blev sigtet for blandt andet våbenlovsovertrædelse, siger politiinspektør Kim Kliver.

Dagens aktion fokuserer på adresser i henholdsvis Sakskøbing og Nykøbing F. I forbindelse med politiets aktion er der indsat et synligt opbud af betjente.

– Vi er stadigvæk i gang med vores operation, og indtil nu har vi fundet dels narkotika, og en enkelt person er sigtet for overtrædelse af våbenloven. Det kan ikke udelukkes, at der vil ske flere anholdelser, i det vi forventer, at politiets aktiviteter vil fortsætte de kommende timer, siger politiinspektør Kliver.