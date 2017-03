Medie: Kommune sendte ballademagere på hyggetur

Da der for et par uger siden var stor fokus på en gruppe unge ballademagere fra Motalavej i Korsør, valgte kommunen at sende otte af de værste på udflugt til København. Det skriver Ekstrabladet.dk.

Kommunen frygtede, at de unge ville lave mere ballade, når der nu var så meget fokus på det der foregik i området, der er på Indenrigsministereiets “ghettoliste”.

– Det drejer sig om, at der var en risiko for, at situationen kunne udvikle sig, når der er så meget fokus fra kommunen, politiet og pressen, som samlet kan få nogle til at reagere uhensigtsmæssigt, siger chefkonsulent i ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune, Niels Lassen, til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt for Ekstrabladet.dk at få at vide, hvad der konkret er foregået på turen, men der skal være foregået samtaler mellem de unge, der ifølge Ekstrabladet.dk alle er over 18 år, og det pædagogiske personale som var med på turen.