Mand varetægtsfængslet: Truede med at likvidere kvindelig bekendt

I går blev en 30-årig mand fra Nykøbing F. varetægtsfængslet, sigtet for trusler mod en bekendt.

Den 30-årig blev anholdt onsdag middag og sigtet for flere gange i slutningen af denne måned at have truet en kvindelig bekendt fra Nakskov med at ville likvidere hende.

Ved anholdelsen fandt politiet også 4,8 gram hash, så den 30-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag, hvor han blev varetægtsfængslet frem til den 25. april.