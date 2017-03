To teenagere varetægtsfængslet: Mistænkes for at ville slutte sig til IS

To teenagere er blevet varetægtsfængslet – politiet mener de har forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat.

De to unge mænd, der er henholdsvis 18 og 19 år gamle blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag eftermiddag og varetægtsfængslet frem til den 21. april.

De er fængslet efter straffelovens paragraf 114e jf. paragraf 21, for at “have forsøgt at fremme virksomhed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens paragraf 114, 114a, 114b, 114c eller 114d, idet de er mistænkt for at forsøge at indrejse i Syrien og tilslutte sig terrororganisationen Islamisk stat.”, som det hedder i en meddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre.