Snød til køreprøver: kørelærere og tolke dømt

Retten i Frederiksberg har i dag dømt tre tolke, en kørelærer og en medhjælper for at have hjulpet en lang række køreskoleelever i med at snyde til teoriprøver i København og Frederikssund, hvor der blev benyttet arabisk tolk. En kørelærer blev frifundet.

De blev dømt efter bestemmelserne i straffeloven om overtrædelse af tavshedspligt, embedsmisbrug og bestikkelse.

Snyderiet ved teoriprøverne, der foregik i 2015, skete på to forskellige måder – dels ved hjælp af koder og dels ved hjælp af mobiltelefoner.

I forbindelse med nogle teoriprøver er tolkene dømt for at have givet køreskoleeleverne de korrekte svar under prøverne ved at sige det arabiske ord for nummer foran de spørgsmål, der skulle svares ja til. Kørelærerne er dømt for – inden teoriprøverne – at have instrueret eleverne om, at de kun skulle svar ja til de spørgsmål, der blev sagt nummer foran, og dels i at lave fejl, så de ikke alle bestod med nul fejl, hvilket ville være mistænkeligt.

I forbindelse med andre teoriprøver er kørelærerne dømt for at have udstyret eleverne med mobiltelefoner og for at have sendt sms-beskeder til eleverne, når de skulle svare ja til et spørgsmål. Kørelæreren har således haft telefonisk forbindelse til en telefon, så de har kunnet høre tolken læse spørgsmålene op. Tolkene er dømt for at have læst spørgsmålene til teoriprøven langsomt op, så kørelærerne kunne nå at sende en sms-besked til eleverne.

– I advokaturen for økonomisk kriminalitet er vi meget tilfredse med, at retten har fundet det bevist, at der har fundet omfattende snyd sted ved teoriprøverne, og at der er udmålt hårde fængselsstraffe, siger senioranklager Line Steffensen, Københavns Politi.