Nykøbing F.: Politiet holder skarpt øje med Mongols og Satudarah

De seneste uger har der været optræk til urolgheder mellem de to grupperinger Mongols og Satudarah i Nykøbing Falster.

Uroen mellem de to grupperinger kulminerede i går aftes med flere episoder og syv anholdt. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Anholdserne skete, da politiet i standsede dem i Nykøbing Falster midtby med diverse slagvåben. De blev alle sigtet efter våbenloven.

– Det er vores indtryk, at de uroligheder, vi oplever i Nykøbing lige nu, bunder i et opgør mellem to rockergrupperinger, der kæmper om at få del i det kriminelle marked på Falster, siger politiinspektør Kim Kliver.

Derfor har politiet i stigende omfang de seneste uger været til stede i byen, og i går var der et massivt opbud af betjente.

– Vi holder et meget skarpt øje med situationen i Nykøbing og på Falster generelt, og med gårsdagens anholdelser sender vi et klart budskab til grupperingerne om, at vi ikke tolerer deres opførsel. Desuden kan vi konstatere, at en del af aktørerne kommer uden for vores politikreds, og derfor samarbejder vi selvfølgelig tæt med vores kolleger fra de andre kredse. Men selv om der er en del udefrakommende, så er det vores indtryk at konflikten er lokalt funderet, siger Kim Kliver.