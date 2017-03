Politiet takker for hjælpen: Vakse borgere spærrede indbrudstyv inde

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi takker en vaks 33-årig mand og hans venner for hjælpen, fordi de var skyld i, at politiet natten til søndag kunne anholde en indbrudstyv.

Den 33-årige og hans venner så en mand smadre en rude på bagsiden af et apotek i Nygade i Nakskov. Manden var kravlet ind, og så kontaktede den 33-årige og hans venner politiet, og omringede apoteket, så indbrudstyven ikke kunne komme ud.

Og så var det en nem sag for betjentene at få fat i indbudstyven, der viste sig at være en 36-årig lokal mand. Han blev anholdt og sigtet for indbrud.

I dagens døgnrapport står der: “Politiet takker for hjælpen”.