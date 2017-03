52-årig idømt 9 års fængsel: Begik seksuelle overgreb mod svigerinde fra hun var 10 år

En 56-årig mand fra Lolland er blevet idømt 9 års fængsel for blandt andet talrige seksuelle overgreb begået gennem 26 år mod hans syns- og hørehæmmede svigerinde.

Dommen blev afsagt af et enigt nævningeting i dag ved Retten i Roskilde.

Overgrebene begyndte i 1987 da svigerinden var blot 10 år gammel og han 22. Der var tale om blufærdighedskrænkelser i form af udtalelser og befølinger, andet seksuelt forhold end samleje i form af oralsex og indføring af fingre og genstande i skeden samt anal og vaginal voldtægt. Disse overgreb blev begået i perioden fra 1987, hvor hun var 10-11 år, til 2013. Overgrebene kom frem i forbindelse med, at den 56-årige i 2014 også begik blufærdighedskrænkelse over for sin 15-årige niece i form af udtalelser og befølinger. Krænkelser han også blev dømt for.

Retten dømte den 52-årige til at betale tortgodtgørelse og erstatning til svigerinden på 180.741 kr. og tortgodtgørelse til niecen på 5.000 kr.

Han har valgt at anket dommen til frifindelse, subsidiært formildelse. Den 52-årige, der har været på fri fod under sagen, blev efter domsafsigelsen varetægtsfængslet af hensyn til retshåndhævelsen.