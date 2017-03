Seks personer fængslet i sag om indsmugling af narko

Retten på Frederiksberg valgte fredag eftermiddag at varetægtsfængsle fem mænd og en kvinde i en sag om indsmugling af hård narkotika.

Den ene af de fængslede blev fængslet ‘in absentia’, da han p.t. ikke er i politiets varetægt. Alle fængslede er mellem 20 og 44 år gamle.

Sagen drejer sig om to indsmuglinger af hård narkotika, der har været efterforsket af Særlig Efterforskning Øst. Sigtelsen vedrører for så vidt angår den første indsmugling, at stoffet skulle være blevet blandet op med et fyldstof, så der i alt var fem kilo heroin, der skulle videresælges.

Den anden indsmugling var den, der førte til anholdelsen, hvor politiet blandt andet fandt cirka et halvt kilo heroin og 750 gram amfetamin.

Ved en ransagning i en lejlighed tilhørende en af de varetægtsfængslede fandt politiet endvidere lidt under 1 kg kokain.

Alle seks er blev varetægtsfængslet i fire uger. Ingen af de varetægtsfængslede har kæret varetægtsfængslingen.