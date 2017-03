Færdselsuheld spærrede Ny Præstøvej -ung mand dræbt

Ny præstøvej ved Næstved var søndag aften spærret i næsten to timer efter et alvorligt færdselsuheld.

Uheldet, der skete ved 19-tiden ved ‘Skovgrillen’ kostede en ung mand livet.

Den unge mand havde fået motorproblemer og var holdt ind til siden. Da han åbnede motorhjelmen, steg der damp op, og for at undgå dampen sprang han til siden, hvor en bil i det samme passerede og ramte den unge mand, hvis liv ikke stod til at redde.

Ny Præstøvej blev afspærret i begge retninger mens politi og redningsmandskab arbejdede på stedet. Først omkring kl.21 var vejen igen farbar.

