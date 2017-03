Verdens største kongres om havvind kommer til København

Om to år skal København vært for verdens største kongres og udstilling med fokus på havvind, Offshore Wind Energy 2019.

Kongressen afholdes af den europæiske organisation WindEurope i tæt samarbejde med Vindmølleindustrien og forventes at tiltrække 10.000 deltagere i 3 dage.

– Danske virksomheder var de første til at opstille vindmøller på havet, og vi er i dag hjemsted for nogle af verdens førende virksomheder på området. Derfor glæder det mig utrolig meget, at WindEurope har peget på Danmark som værtsland for Offshore Wind Energy 2019, og jeg har store forventninger til konferencen og udstillingen, da interessen for havvind er hastigt voksende i hele verden. Derfor håber jeg også, at dette kan udvikle sig til en tilbagevendende begivenhed efter 2019, siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Ifølge de seneste tal fra 2015 beskæftiger vindmøllebranchen i Danmark 31.000 og stod for 4,6% af den totale danske eksport, mens vindmøllebranchen omsatte for godt 108 mia. kr. i Danmark i 2015.

Offshore Wind Energy 2019 er vundet til København i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, Bella Center samt en række partnere fra Meetingplace-netværket. København blev tildelt værtskabet foran bl.a. Amsterdam og Bilbao.

– Det er gode nyheder for hovedstaden og Greater Copenhagen, at vi i 2019 skal være værter for så stor en konference. Danmark har en stærk position på området og beskæftiger også mange mennesker indenfor dette felt i hovedstadsregionen. Region Hovedstaden investerer via resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen årligt ca. 42 mio. kr. i bl.a. at tiltrække kongresser og erhvervsturister. Når en så stor kongres kommer til området følger der både omsætning og jobskabelse med, ligesom det understreger hovedstadsregionens grønne profil, siger formanden for Vækst- og Erhvervsudvalget i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj.

Det er tredje gang, at WindEurope afholder eventen i København. Kongressen blev startet af Vindmølleindustrien i 2005 og har senest været afholdt i København i 2015. I 2012 afholdt WindEurope desuden en kongres med fokus på såvel landvind som havvind.

– Det er en rigtig glædelig nyhed, at Offshore Wind Energy kommer tilbage til København i 2019 efter en succesfuld kongres her i både 2012 og 2015. Det er et resultat af et tæt, målrettet samarbejde mellem mange dedikerede kræfter, og det understreger og styrker hele Danmarks position på området. Samtidig betyder en kongres som Offshore Wind Energy 2019, der forventes at få omkring 10.000 deltagere, en stor turismeøkonomisk omsætning i Greater Copenhagen, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Offshore Wind Energy 2019 skal afholdes i Bella Center.