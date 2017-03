Skud affyret i Nykøbing Falster

Torsdag aften blev der kort før klokken 22.30 blev der affyret skud ved Vendsysselvej i Nykøbing F.

Mindst fem skud blev der afgivet, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ud fra det foreliggende ikke mener, at nogen blev ramt under skudepisoden.

Nattens efterforskning har givet politiet et billede, der tegner sig således:

– Det er vores opfattelse, at der er tale om en lokal konflikt, og vi er i færd med at undersøge, om hændelserne har forbindelser til rocker/bande-miljøet, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:

– I forbindelse med aftenens skudepisode er fire personer anholdt, og politiet er i øjeblikket i gang med at afhøre dem med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at begære en eller flere fremstillet i Grundlovsforhør.