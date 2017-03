15-årig fængslet: Truede med at komme efter lærer med pistol

En 15-årig dreng er blevet varetægtsfængslset, sigtet for trusler mod en skole i Køge.

Drengen ringede onsdag formiddag til skolen og truede med, at han ville komme efter en lærer med en pistol.

På trods af hans unge alder, har politiet flere andre verserende sager mod drengen, for ting han har begået efter han blev 15 år gammel.

Den 15-årige blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør og her bestemte retten, at han skulle varetægtsfængsles på en institution for unge frem til den 20. april.

.