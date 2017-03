Tricktyve brugte kendt seddeltrick

En kiosk-ekspedient blev onsdag eftermiddag udsat for et tricktyveri, der kostede kiosken 500 kroner i kontanter.

Tyveriet fandt sted ved 12.30-tiden, da en kvinde og en mand kom ind i kiosken på Kildemarksvej i Næstved, hvor de fandt to læskedrikke frem, som de ville købe. Parret betalte med en 1000 krone-seddel og fik en 500 korne-seddel, to 200 krone-sedler og flere mønter tilbage.

Men så fortræd kvinden og manden købet.

De afleverede læskedrikkene og fik 1000 krone-sedlen retur af den 43-årige ekspedient. Kvinden gav ekspedienten sedler og mønter retur, og parret forlod kiosken. Først derefter opdagede ekspedienten, at hun manglede 500 krone-sedlen, og da var parret for længst over alle bjerge.