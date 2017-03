To serbiske mænd sigtet for drab i Ballerup

To serbiske mænd er blevet sigtet for et drab i Ballerup sidste sommer.

De to mænd, der er hhv. 32 og 49 år mistænkes for den 17. juni 2016 at have skudt en 29-årige mand ved Grantofteparken i Ballerup.

Mændene sidder i for vejen fængslet i Danmark, tiltalt i en sag om 45 kg kokain, hvoraf en del er fundet i Rødovre, oplyser Københavns Vestegns Politi.

– Drabssagen kører for lukkede døre og vi har derfor ikke mulighed for at gå i detaljer om sagen, men jeg er rigtig glad for at vi nu har rejste sigtelse i drabssagen fra Ballerup, siger politikommissær Søren Andersen fra Københavns Vestegns Politi

