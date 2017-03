Kundby-sagen: Anklageren kræver usædvanlig straf til terrortiltalt pige

Når straffesagen mod den 17-årige terrortiltalte pige begynder i næste måned, vil Anklagemyndigheden nedlægge påstand om forvaring af pigen. Det sker, efter sagen er blevet forelagt Retslægerådet.

Det oplyser senioranklager Peter Rostgaard Ahleson fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi.

– Det er vores og Retslægerådets vurdering, at forvaring er den rigtige sanktion. Det er meget usædvanligt at tale om forvaring af en 17-årig, men det her er også en helt usædvanlig og alvorlig sag, siger senioranklager Peter Rostgaard Ahleson.

Efter straffelovens § 70, stk. 1, kan en person blive dømt til forvaring, hvis han eller hun bliver fundet skyldig i meget alvorlig personfarlig kriminalitet. Det er en betingelse, at det efter en samlet vurdering i stedet for fængsel er nødvendigt at idømme forvaring for at forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Den 17-årige er tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens paragraf 114, efter forsøg på terroranslag mod Sydskolen i Fårevejle og mod den jødiske skole Carolineskolen i København. Hun blev ifølge anklageskriftet stoppet i forberedelserne til terror, da hun blev anholdt af politiet den 13. januar 2016. Hun har siden været i varetægt i en lukket institution for unge.

Straffesagen bliver indledt ved et nævningeting ved Retten i Holbæk den 19. april 2017. Der er afsat otte retsdage til straffesagen, som forventes afgjort i uge 19.