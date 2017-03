Fandt kuffert med geværer på loftet

En 45-årig mand gjorde onsdag middag et usædvanligt fund på loftet i en virksomhed på Depotvej i Sorø.

Manden var på loftet for at lave noget ventilationsarbejde, da han fandt en kuffert, som viste sig at indeholde to jagtgeværer og ammunition.

Den 35-årige var meget forundret og kontaktede politiet og anmeldte fundet. Han fortalte, at han ikke ligefrem har daglig gang på loftet. Han anslog, at der var mennesker på loftet måske hver andet år. Både kuffert og våben er nu afleveret til politiet, som er i gang med tekniske undersøgelser, der måske kan afsløre, hvem våbnene tilhører.