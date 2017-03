24-årig dømt for drabsforsøg og våbenbesiddelse

judge

En 24-årig mand fra Hvidovre blev i dag ved Retten i Glostrup idømt 8 års fængsel for at have deltaget i et drabsforsøg mod tre andre unge mænd og besiddelse af våben.

Drabsforsøget fandt sted den 19. maj sidste år. Her var den 24-årige sammen med ukendte medgerningsmænd kørt til Taastrupgårdsvej i en sort Audi og op på siden af tre unge mænd, hvor de affyrede en maskinpistol mod dem.

– Heldigvis blev ingen ramt. Et af skuddene prellede af på bilens forrude foran passageren. Var det ikke sket, kunne det være gået meget værre, siger anklager Henrik Uhl Pedersen.

Den 24-årige blev anholdt fire dage senere og her fandt politiet også et jagtgevær med ammunition og en skarpladt maskinpistol.

– Retten fulgte anklagemyndighedens påstand om 8 års fængsel og lagde bl.a. vægt på, at drabsforsøget var rettet mod flere personer, og at den 24-årige havde besiddet våbnene på offentligt sted.

Den 24-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen på stedet.