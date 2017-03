Onsdag eftermiddag kort efter klokken 17 ransagede politiet en lejlighed på Teglværksvej i Haslev.

Under ransagningen fandt politiet 136 gram hash, og det resulterede i, at en 15-årig pige blev sigtet for salg af narko, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.