Politiet søger vidner: Mand blottede sig for to mindreårige piger

Københavns Vestegns Politi søger til en episode lørdag ved 18.30-tiden, hvor en man blottede sig for to piger på Sportsvej i Glostrup.

De to piger, der er henholdsvis 9 og 10 år gamle, havde været på Skaterrampen ved Glostrup Stadion på Stadionvej, og var på vej hjem. De kørte på rulleskøjter og ud for nummer 13 blottede en ca. 30 år gammel mand sig for pigerne.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, dansker, ca. 30 år, ca. 175 cm. høj, slank af bygning, lyst kort strit hår, iført grå jogging trøje, grå joggingbukser og sorte sko.

Gerningsmanden kørte kort efter fra stedet i en sort bil i retning mod syd imod Roskildevej. Den sorte bil holdt parkeret på Sportsvej ud for nr. 11.

– Vi håber, at der er vidner til denne episode, der kan hjælpe os videre i efterforskningen, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner eller andre, som har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 43861448.