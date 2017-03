Søndag modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om et røveri ved Kvartershuset på Motalavej i Korsør. Politiets efterforskning har nu ført til, at to 16-årige drenge er blevet anholdt.

De to drenge, som begge bor på Motalavej, er blevet sigtet for røveriet.

Den ene af drengene blev fremstillet i grundlovsforhør i går, og den anden vil blive fremstillet i løbet af i dag, fredag. På grund af drengenes unge alder vil der blive begæret lukkede døre i retten.