En diskussion om betalingen og servicen i en forretning på Rådhuspladsen i Slagelse endte onsdag formiddag i hærværk.

En 32-årig mand fra Dalmose væltede i sin utilfredshed en pc-skærm ned på gulvet, og den tog dankortterminalen og en telefon med sig i faldet.

Politiet blev tilkaldt for at rede trådene ud, og den 32-årige blev sigtet for hærværk.