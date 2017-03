En ukendt gerningsmand har hævet penge på en 81-årig kvindes dankort.

Kvinden, der er fra Tappernøje, havde onsdag eftermiddag været på indkøb i Aldi på Vesterbro og Rema1000 på Ny Esbjergvej i Præstø, da hun pludselig opdagede, at hendes pung var stjålet.

Den 81-årige kunne bagefter konstatere, at der var hævet et kontant beløb på kortet.

Politiet oplyser, at man nu vil gennemgå overvågningsbillederne fra forretningerne for evt. at kunne identificere en gerningsmand.