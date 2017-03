Stor ransagningsaktion i Odsherred

Onsdag formiddag ransagede Midt- og Vestsjællands Politi flere adresser i Odsherred kommune i forbindelse med efterforskning mod indbrud, tyveri, hæleri og besiddelse af narkotika.

Ved ransagningerne fandt politiet mange effekter i form af bl.a. håndværktøj, haveredskaber, knallerter, cykler samt et par designermøbler. Politiet fandt tillige et jagtgevær, der stammer fra et indbrud i et sommerhus i Odsherred.

Hos en 42-årig mand fra Nørre Asmindrup fandt politiet ca. 425 gram amfetamin, som politiet mistænker ham for at have besiddet med henblik på videresalg. Han blev anholdt og senere på dagen blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191. Anklagemyndigheden begærede grundlovsforhøret behandlet for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og den 42-årige blev varetægtsfængslet foreløbigt i tre uger.

Politiet har nu et omfattende arbejde foran sig med at registrere og efterforske de beslaglagte effekter, der formodes at være tyvekoster, i et forsøg på at finde frem til ejerne og og muligvis også gerningsstederne.