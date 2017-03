Nakskov: To drenge sigtet for at sætte ild til tidligere biograf

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man har sigtet to drenge for brandstiftelse efter der den 8. marts udbrød brand i den tidligere biograf på Vejlegade i Nakskov.

Alarmen om branden indløb kort før klokken 13. Branden udviklede en kraftig røg, så borgerne i området blev opfordret til at gå inden døre og lukke døre og vinduer og slukke evt. ventilation. Af sikkerhedsmæssige årsager valgte politiet at evakuere beboerne i Vejlegade nummer 11, 13 og 15. Først sent på eftermiddagen aftog røgudviklingen. Flere politifolk måtte omkring sygehuset til behandling for evt. røgforgiftning.

Bygningen brændte ned til grunden.

Politiets brandteknikere har undersøgt brandstedet nærmere, og den efterfølgende efterforskning har ført politiet frem til tre lokale drenge på hhv. 13, 15 og 15 år, der alle har erkendt, at de har leget med ild på stedet. De to 15-årige er sigtet for brandstiftelse, oplyser politiet.