Tre unge frarøvet ejendele og bil

Nordsjællands Politi oplyser, at man tirsdag aften klokken 19.06 modtog en anmeldelse om, at tre unge mænd havde været udsat for røveri og bl.a. havde måttet udlevere en bil.

Røveriet foregik på en p-plads på Hjortehøjsvej i Lyngby. Her var de tre unge mænd, der er hhv. 19, 19 og 20 år gamle, blevet truet af to andre mænd med en sølvgrå pistol.

De tre unge udleverede under truslen mobiltelefoner, punge, laptops, ure og en tre år gammel VW Polo med registreringsnummet AV73393.

Røverne beskrives som:

A: Mand, 160-170 cm, almindelig kropsbygning. Han var iført sorte bukser, sort jakke og var bevæbnet med en grå pistol/revolver.

og

B: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, almindelig krobsbygning, brun i huden og sort kort hår. Han tale dansk. Han var iført blå dun jakke, sorte bukser og halsedisse.