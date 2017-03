To mænd anholdt efter indbrudsforsøg

Kort efter klokken 23 i aftes blev politiet kaldt til Skovvangsvej uden for Herlufmagle, hvor en borger havde blokeret vejen for to mænd, som han fandt mistænkelige.

Borgeren havde bemærket, at der luskede to mænd omkring, som tydeligvis ikke havde noget at gøre på stedet, og derfor satte han sin bil i vejen for deres, så de ikke kunne køre væk.

De to mænd, som var kørende i en svensk indregistreret bil, var henholdsvis 44 og 45 år gamle og fra Rumænien. De blev begge anholdt og ved et nærliggende hus lå der forskelligt værktøj, som så ud til at være gjort klar til indbrud.

De to anholdte blev sigtet for forsøg på indbrud, og de blev begge taget med til politistationen i Næstved. Her viste det sig, at den 45-årige mand tidligere var blevet idømt et indrejseforbud, så han blev også sigtet for ulovligt ophold.